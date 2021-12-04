Так, владельцы бизнеса должны выделить один "благотворительный" час в месяц или квартал. Полученная прибыль за товары или услуги будут направляться на нужды других.
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Волонтеры объясняют, что в рамках проекта предприятие не будет работать в минус. "Себестоимость товара или услуги оплачивается полностью, а наценка перечисляется тем, кто в беде", – рассказывает один из организаторов акции Василий Лейбюк.
Денежные переводы может делать либо клиент, либо сам бизнесмен. К примеру, средства можно отправить:
- жителям гериатрических пансионатов;
- центрам реабилитации детей;
- тяжелобольным детям.
В настоящее время проект находится на этапе подготовки к запуску. Организаторы формируют базу предпринимателей, которая должна насчитывать не менее 100 желающих.