"Час благотворительности": на Ивано-Франковщине запускають важный проект

На Ивано-Франковщине стартует важная инициатива – "Час благотворительности". Все желающие предприниматели могут сделать вклад в помощь нуждающимся.

Так, владельцы бизнеса должны выделить один "благотворительный" час в месяц или квартал. Полученная прибыль за товары или услуги будут направляться на нужды других.

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Волонтеры объясняют, что в рамках проекта предприятие не будет работать в минус. "Себестоимость товара или услуги оплачивается полностью, а наценка перечисляется тем, кто в беде", – рассказывает один из организаторов акции Василий Лейбюк.

Денежные переводы может делать либо клиент, либо сам бизнесмен. К примеру, средства можно отправить:

жителям гериатрических пансионатов;

центрам реабилитации детей;

тяжелобольным детям.

Инициаторы акции отмечают, что будут проверять каждый денежный перевод, дабы избежать мошенничества. Все чеки будут публиковать на фейсбук-странице "Час благотворительности".

В настоящее время проект находится на этапе подготовки к запуску. Организаторы формируют базу предпринимателей, которая должна насчитывать не менее 100 желающих.