В чем польза натурального молока: 5 несомненных аргументов

Сейчас на полках супермаркетов рядом с привычным коровьим молоком можно найти рисовое, миндальное, овсяное и даже соевое. Хотя эти орехи, злаки и бобовые не содержат молока. Впрочем, отрицать преимущества натурального молока – невозможно.

Шеф-повар отмечает, что в последнее время многие "эксперты" от здорового питания рассказывают о том, что молоко пить нельзя. Мол, это неестественный для человека продукт, употребление которого не несет никакой пользы и даже хуже – вредит нашему организму.

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Но научные исследования показывают, что для большинства людей молоко является полезным продуктом, который помогает в борьбе со многими проблемами. Поэтому Евгений Клопотенко назвал неоспоримые преимущества молока.

Полезные вещества, которые содержит молоко

Похоже, что коровье молоко – это настоящий дар богов, потому что содержит в своем составе массу полезных для организма человека веществ:

Белки : казеин и сывороточный белок, содержащие аминокислоты лейцин и валин;

: казеин и сывороточный белок, содержащие аминокислоты лейцин и валин; Жиры ;

; Витамины : А, D, B1, B2, B12;

: А, D, B1, B2, B12; Минералы : калий, кальций, фосфор, селен и цинк;

: калий, кальций, фосфор, селен и цинк; Омега-3 кислоты.

Следует отметить, что некоторые из перечисленных витаминов и минералов незаменимы для человека, но из-за пищевых привычек и специфики диет часто недополучаются нашим организмом. Так что регулярное употребление коровьего молока – простой и легкий путь для решения этого вопроса.

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Молоко помогает бороться с ожирением и диабетом

Люди, страдающие ожирением, имеют повышенные риски развития диабета второго типа. Уделить внимание этому вопросу важно еще в детском возрасте. Анализ многих исследований показал, что дети, регулярно употреблявшие коровье молоко, имели меньше проблем с ожирением, чем те, которые употребляли его в маленьких количествах.

Такой эффект связан с тем, что в молоке содержится много белка, который играет важную роль при перераспределении энергии в организме и позволяет сжечь лишний жир. Кроме того, аминокислоты, содержащиеся в молоке, активно участвуют в синтезе белков в мышцах человека.

Особенно внимательно к этим фактам следует отнестись тем, кто придерживается здорового питания с целью снижения и контроля веса. Ведь люди, в рационе которых присутствует молоко, имеют гораздо более низкий шанс заболеть диабетом второго типа.



Молоко помогает бороться с ожирением / Фото Balastores

Польза молока для костей

Хотите иметь крепкие кости – пейте молоко. Данные исследований свидетельствуют о том, что употребление молока и любых молочных продуктов очень важно для роста костей в детстве и сохранения их крепости в зрелом возрасте.

Белок, кальций и микроэлементы, которыми богато молоко, положительно влияют на минеральную структуру костей при их формировании, поэтому уверенно можно сказать, что молоко очень полезно для детей.

Некоторые другие научные работы указывают на возможное уменьшение риска переломов у пожилых людей, но этот вопрос требует дополнительного изучения.

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Воздействие молока на болезни сердца

Существует такой миф, что употребление жирного молока может привести к существенному увеличению "плохого" холестерина. Но это не более чем миф.

Многочисленные исследования свидетельствуют об ошибочности такого утверждения и даже указывают на обратную связь между сердечно-сосудистыми болезнями и употреблением молока. Оказалось, что те, кто постоянно употребляет молоко, имеют меньше шансов получить инсульт или ишемическую болезнь сердца.

Могут ли растительные аналоги заменить натульное молоко

Здесь следует отметить, что многое зависит от качества растительного сырья и тех добавок, которые добавляют в растительное молоко. Потому что иногда для увеличения калорийности продукта в него просто добавляют сахар, или его заменители, что вообще ставит под сомнение пользу такого напитка.

Следует сказать, что среди всех растительных аналогов только соевое молоко примерно приближается к коровьему по количеству белка.

Кроме того, результаты сравнительных исследований дали основание национальным агентствам питания Дании и Швеции не рекомендовать напитки на растительной основе как полноценную замену натурального молока. Похоже, этим фактам можно доверять.



Может ли растительное молоко заменить натуральное / Фото Getty Images

Как насчет нетерпимости лактозы

Для начала Евгений Клопотенко советует обратиться к гастроэнтерологу или диетологу, чтобы точно установить диагноз. Ведь лактозной непереносимостью страдает лишь небольшая доля людей.

Но многие самостоятельно диагностируют непереносимость, ссылаясь на ложные ощущения, часто путая их с симптомами других болезней кишечного тракта.

В любом случае существует специальное безлактозное молоко, которое по своему минеральному составу и полезным свойствам ничем не отличается от обычного.