Это результат сотрудничества социально-ориентированного бизнеса Черкасского района, директора Государственного учебного заведения "Черкасское высшее профессиональное училище" Сергея Воронова и Черкасской районной государственной администрации. Над кулинарным произведением работал коллектив училища, в частности мастера и педагоги.

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О пироге

испекли 53 коржа;

длина составляет 23 метра 63 сантиметра;

потратили около 200 килограммов муки, 100 килограммов яблок, 70 килограммов сахара и 50 литров масла.

Кусочек огромного пирога могли попробовать все горожане совершенно бесплатно.

Счастлива, что общая идея увенчалась таким прекрасным результатом, который является символическим подарком по случаю Дня города,

– отметила руководительница Черкасской райгосадминистрации Валерия Бандурко.

Полный текст публикации Черкасской районной государственной администрации:

По случаю Дня города в Черкасах изготовили самый длинный яблочный пирог

В долине роз в Черкассах было установлено Национальный рекорд Украины. По случаю празднования Дня города Черкасс изготовлено самый длинный пирог с яблочной начинкой. Пирог состоит из 53 коржей и имеет длину 23 метра 63 см. Для его приготовления потрачено около 200 кг муки, 100 кг яблок, 70 кг сахара и 50 литров масла. Все желающие могли попробовать пирог бесплатно. Приготовили кулинарное произведение при содействии: представителей социально-ориентированного бизнеса Черкасского района, которые всегда с радостью поддерживают подобные инициативы, директора Государственного учебного заведения "Черкасское высшее профессиональное училище" Сергея Воронова и Черкасской районной государственной администрации. Председатель Черкасской райгосадминистрации Валерия Бандурко поблагодарила коллектив высшего профессионального училища за сотрудничество, особенно трудолюбивым мастерам и педагогам, чьими руками изготовлен пирог. "Счастлива, что общая идея увенчалась таким прекрасным результатом, который является символическим подарком по случаю Дня города", – отметила руководительница района.