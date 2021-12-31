В сообществе рассказали, что каждый день просто посмотреть эту зимнюю сказку или сделать фото на память, проезжают многие жители общины.

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Сказочный дом

Это уже не первый год, когда Игорь так украшает свой дом, даря возможность жителям и гостям города насладиться такой красотой.

Конечно фотографии не передают всю красоту, наяву – это еще красивее. Поэтому обязательно необходимо посетить эту новогоднюю сказку,

– рассказали в "Родной Семеновке".

Сказочный дом в Семеновке: смотрите фото

Публикация "Родной Семеновки":

Вы только посмотрите, какую красоту в Семеновке, на улице Новоселица, во дворе сделал наш земляк Игорь Сыч. Каждый день посмотреть на эту зимнюю сказку и сделать памятные фото приезжают многие жители общины.

Это уже не первый год, когда Игорь так украшает свой дом, тем самым дарит возможность жителям и гостям города насладиться такой красотой. Конечно, фотографии не передают всю красоту, в живую – это еще красивее. Поэтому обязательно нужно посетить эту новогоднюю сказку.

Репост обязателен, эту красоту должны видеть все.