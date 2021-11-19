Черновицкая благотворительница спасает мам, чтобы они помогали другим

В Черновцах благотворительница Марта Левченко создала кризисный центр "Город добра". Туда попадают матери, пострадавшие от домашнего насилия или нуждающиеся в лучших условиях для своих детей.

В то же время основательница проекта "Город добра" отмечает, что центр не является гостиницей или санаторием. Те, кто сюда попали, получают новые навыки, а самое важное – учатся заботиться детьми и помогать другим.

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Как создали центр

Марта Левченко рассказала, что первым мамам, которые попадали в кризисный центр, негде было жить или они убегали из дома. У некоторых могли забрать детей из-за отсутствия света в доме или детской кроватки.

Мы создали центр, чтобы не допустить, чтобы дети попали в интернат или детдом. Чтобы они не росли в изоляции, как часто это бывало с их матерями. Мы придумали такой стационар, где с мамами будут работать медики, психологи,

– подчеркнула благотворительница.

Она отмечает, что многие мамы и сами выросли в детских домах, поэтому не знают модели поведения "мать – ребенок". Поэтому их и самих нужно учить правильно купать и кормить ребенка, даже его любить – читать сказки, обнимать.

Кто является подопечными центра

Благотворительница рассказывает, что большинство мам центра страдали от домашнего насилия – их избивали, над ними издевались. Были и терпевшие десятки лет.

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"Когда мы начинали работать с травмами мам – то мало говорили о домашнем насилии. В селах вообще не поднимали эту тему, пока не видели разбитых окон, не слышали криков", – отмечает Марта Левченко.

Она также подчеркнула, что определенного срока, который женщины проводят в центре, нет – потому что все женщины разные. Так, маме с переломанными ребрами и выбитыми зубами требуется один срок, той, которая только учится читать – другой.

Ей нужно пройти школьную программу, лечиться и работать с психологами. Маме, имеющей два высших образования – еще другое. Ей нужно, например, только помочь найти работу,

– рассказала основательница проекта.

В "Городе добра" каждая женщина имеет свой план развития, который составляют с психологами. У нее есть наставник и курсы, которые хочет посещать. Наставник – успешная женщина в той сфере, где хочет развиваться мама.

Центр "Город добра": смотрите фото