Чернівецька благодійниця рятує мам, аби вони допомогали іншим

У Чернівцях благодійниця Марта Левченко створила кризовий центр "Місто добра". Туди потрапляють матері, які постраждали від домашнього насильства чи потребують кращих умов для своїх діток.

Водночас засновниця проєкту "Місто добра" наголошує, що центр не є готелем або санаторієм. Ті, хто сюди потрапили, отримують нові навичка, а найважливіше – навчаються піклуватися дітьми та допомагати іншим.

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Як створили центр

Марта Левченко розповіла, що перші мами, які потрапляли у кризовий центр, не мали де жити або тікали з домівок. У декотрих могли забрати дітей через відсутність світла в хаті чи дитячого ліжечка.

Ми створили центр, щоб не допустити, аби діти потрапили в інтернат чи дитбудинок. Аби вони не росли в ізоляції, як часто це бувало з їхніми матерями. Ми придумали такий стаціонар, де з мамами працюватимуть медики, психологи,

– підкреслила благодійниця.

Вона зазначає, що багато мам і самі виросли в дитячих будинках, тож не знають моделі поведінки "матір – дитина". Тож їх і самих потрібно навчати правильно купати та годувати дитину, ба навіть її любити – читати казки, обіймати.

Хто є підопічними центру

Благодійниця розповідає, що більшість мам центру страждали від домашнього насильства – їх били, над ними знущались. Були й ті, що терпіли десятки років.

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"Коли ми починали працювати з травмами мам – то мало говорили про домашнє насильство. У селах взагалі не підіймали цю тему, допоки не бачили розбитих вікон, не чули криків", – зазначає Марта Левченко.

Вона також підкреслила, що певного терміну, який жінки проводять у центрі немає – бо всі жінки різні. Так, мамі з переламаними ребрами та вибитими зубами потрібен один термін, тій, яка лише вчиться читати – інший.

Їй потрібно пройти шкільну програму, лікуватись та працювати з психологами. Мамі, яка має дві вищі освіти – ще інший. Їй треба, наприклад, лише допомогти знайти роботу,

– розповіла засновниця проєкту.

У "Місті добра" кожна жінка має свій план розвитку, який складають з психологами. Має свого наставника та курси, які хоче відвідувати. Наставником є успішна жінка у тій сфері, де хоче розвиватись мама.

Центр "Місто добра": дивіться фото