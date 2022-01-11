Как читать быстрее и больше: 7 советов эксперта

Безусловно, есть несколько привычек, объединяющих образованных и успешных людей. В частности, это – чтение. Если вы хотите читать больше и быстрее, вам понадобится несколько эффективных советов.

Своими мыслями на этот счет поделился экономист, писатель и блогер Тайлер Коуэн. Его также называют "суперчитателем", которому удается овладевать сотнями книг в год.

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7 советов от суперчитателя

Будьте безжалостны

Если вы не увлечены конкретной книгой здесь и сейчас – отложите ее. По мнению Коэна, скучного введения, посредственного дизайна или плохого шрифта достаточно, чтобы бросить читать книгу. Более того, есть множество удивительных книг, поэтому не стоит соглашаться на меньшее, чем хорошее.

Идите вперед и пролистайте

С легкостью пропускайте знакомый вам материал. Вы можете проговаривать себе что-то вроде: "Я знаю это, и это тоже, и это". Это отличный способ читаете гораздо быстрее. Чем больше вы читаете, тем больше вы узнаете и тем больше вы можете пропустить.

Читайте, чтобы решить проблему

"Лучшее чтение – это сосредоточенное чтение, когда вы пытаетесь решить какую-то проблему", – отмечает экономист. Вы можете найти ответ на определенный вопрос, исследовать конкретного автора или удовлетворить свое любопытство.

Читайте несколько книг по выбранному вопросу

Если вас интересует определенный вопрос или область, выберите несколько книг на эту тему. Коэн убежден, что это позволит провести целостное исследование и проанализировать, какие элементы начинают сочетаться друг с другом.

Читайте художественную литературу

Безусловно, ряд научно-популярных книг для изучения конкретной темы – это важно и интересно. Однако не пренебрегайте художественной литературой, ведь она дает:

понимание отличий в человечестве;

осознание того, как сложны могут быть обобщения;

представление о том, как разные социальные элементы сочетаются друг с другом;

знания о разных исторических эпохах.

Кроме того, чтение художественной литературы может стать приятным развлечением.

Читайте книги на темы, в которых вы ничего не понимаете

Коэн считает, что лучше делать акцент на сферы, в которых вы не обладаете достаточным количеством знаний. Так, в каждой отрасли можно найти по меньшей мере одну прекрасную книгу, которую следует прочесть. "Ничего не знаете о теннисе? Прочтите мемуары Андре Агасси. Это замечательная книга. Вам необязательно знать или интересоваться теннисом", – утверждает он.

Развлекайтесь

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