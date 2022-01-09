Один из ключевых факторов, влияющих на ваши достижения, – это внутренняя мотивация. На что же обратить внимание, чтобы добиться всего, что вы запланировали?

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Своими мыслями поделилась психолог и ученый-бихевиорист Айелет Фишбах, специализирующаяся на науке о мотивации. Вот несколько ее советов.

Ставьте цели, которые вас волнуют

На первом этапе Фишбах рекомендует задать себе два вопроса:

Соответствуют ли мои цели тому, кем я являюсь, и являются ли они идеальными для человека, которым я надеюсь стать?

Могу ли я сделать свои цели более увлекательными, сосредоточившись на том, чего я стараюсь достичь, а не на средствах, которые я использую для их достижения?

Если у вас есть важная цель, найдите способ привязать к ней вознаграждение или немедленное удовольствие. Например, если вы хотите больше тренироваться, попробуйте включить музыку, подкасты или аудиокниги, чтобы вы получили удовольствие от прослушивания того, что вам нравится во время тренировки.

Атакуйте "среднюю проблему"

В своей книге Фишбах пишет: "даже если начало и конец четко определены, середина в процессе достижения цели может быть длинной и нечеткой". Дело в том, что люди склонны расслабляться на полпути, ведь действия внутри кажутся менее важными.

Именно поэтому психологиня советует "атаковать середину", устанавливая подцели, чтобы минимизировать вашу склонность срезать углы. Эти подцели могут быть ежемесячными, еженедельными или даже ежедневными. К примеру, цель экономить средства ежемесячно кажется гораздо более достижимой, чем ежегодно.

Практикуйте самоконтроль

Чтобы добиваться поставленных задач, вам нужно знать своего врага. Сначала задайте себе эти два вопроса:

Какие мои главные соблазны?

В каких ситуациях я, вероятнее всего, поддамся этим соблазнам?

Затем возьмите на себя обязательство противостоять этим соблазнам и награждайте себя всякий раз, когда вы это делаете.

Создайте систему поддержки

Очень важно создать систему социальной поддержки вокруг вашей цели. "Присутствие других людей влияет на нашу мотивацию даже если они физически не с нами", – говорит Фишбах.

К примеру, на рабочем столе можно поставить фотографию любимого человека. Так, вы будете чувствовать, что за вами наблюдают, даже если это не так. Это будет мотивировать вас делать хорошо и делать больше, а также повлияет на сотрудничество, честность и щедрость.