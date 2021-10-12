Что вы забыли добавить в свое резюме: 5 пунктов, которые можно пропустить
Источник:Work.ua
Сейчас резюме есть едва ли не у каждого. Кто-то недавно только нашел новую работу, а кто-то – до сих пор ищет. Если ваше резюме вскоре может снова вам понадобиться, то обязательно посмотрите, есть ли в нем эти 5 пунктов.
С этими пунктами информация о вас будет более полной, что ощутимо повысит ваши шансы обойти конкурентов.
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Фото
Одна только ваша фотография может сделать резюме более привлекательным для работодателя. Согласно опросу, 77% работодателей сказали, что вероятнее обратят внимание на резюме с фотографией, поскольку хотели бы представлять будущего сотрудника.
Ссылки на ваши соцсети
Часто работодателя интересуют не только профессиональные, но и личные качества кандидата. Именно соцсети легко позволят понять, каким человеком вы являетесь.
Впрочем, перед этим важно и пересмотреть свои страницы в соцсетях. Ведь постоянные репосты о розыгрыше бесплатной пиццы – точно не то, что могло бы привлечь потенциального работодателя.
Больше цифр
В современном резюме желательно описывать свои достижения, используя результаты, которые вычисляются. Это касается не только профессий, связанных с финансами, продажами, аналитикой данных.
Описывать свои достижения цифрами могут и представители гуманитарных специальностей. Вот, например, журналист может рассказать в резюме, что на предыдущем месте опубликовал авторскую колонку, которую прочитали 2 миллиона пользователей.
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Сертификат цифровой грамотности
Результаты теста на цифровую грамотность – классный показатель вашего умения работать с компьютером. Ссылки на них в резюме скажет работодателю гораздо больше, чем традиционная строка "уверенный пользователь ПК".
Желаемый размер зарплаты
Мы понимаем, что вряд ли бы вы, конечно, забыли о зарплате при поиске работы. Если вы не указали зарплату, то вы или боитесь "продешевить", или стесняетесь просить ту сумму, которая вам импонирует. Или и то, и другое одновременно. Главное – действовать логично:
- не указывайте зарплату ниже той, которая у вас была на предыдущем месте работы;
- ориентируйтесь на рынок – посмотрите статистику зарплат;
- указывайте "вилку" зарплаты и "готов обсудить на собеседовании", если не хотите писать конкретную сумму.