В свою очередь только 5% отходов перерабатывается. Остается 1% сжигаемого.

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Эксперты отмечают, что локальные предприятия по переработке вторсырья (картона, бумаги, стекла, полимеров и пластика) в Украине загружены только на 70%. Более того, чтобы заполнить их хотя бы на две трети, представители бизнеса вынуждены покупать его за границей:

  • в 2020 году Украина импортировала макулатуры, полимеров и стеклобоя на 50, 12 и 1,5 миллиона долларов соответственно;
  • в 2021 году общая сумма импортированного вторсырья достигла 70 миллионов долларов.

По мнению экспертов, причиной простоя предприятий является низкое качество сортировки, в результате чего вторсырье становится непригодным к переработке. Кроме того, в Украине наблюдается крайне низкая стоимость захоронения отходов на полигонах – в среднем 205 гривен за тонну. Для сравнения, в Европе это стоит 200 евро (около 6000 гривен) за тонну.

Нынешняя ситуация в цифрах

  • 14,6 миллиона тонн бытовых отходов ежегодно производят украинцы;
  • 434 миллиона тонн промышленных отходов производят ежегодно украинские предприятия;
  • 300 – 350 килограммов бытовых отходов производит каждый украинец;
  • 41,8 миллиона жителей Украины;
  • 6 тысяч мусорных свалок и полигонов;
  • 3,4 мусорных свалок нуждаются в рекультивации;
  • 21% населения Украины не охвачено услугами по вывозу отходов;
  • 35% бытовых отходов не вывозится из Житомирской и Кировоградской областей;
  • 15 миллиардов тонн отходов накоплено сегодня;
  • 5% территории Украины заполнено отходами, что эквивалентно площади целой области,
  • 0,08 человек (18,4 тысячи граждан) работают в сфере обращения с отходами;
  • 0% инвестиций в отрасль (кроме рынка мусоровозов);
  • 230 компаний имеют лицензии на обращение с отходами, однако 35% из них не имеют контактных данных или имеют долги перед государством;
  • 1,8 миллиарда долларов задолженности за вывоз бытовых отходов в 2020 году.