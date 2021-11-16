Цифра впечатляет: сколько отходов попадает на свалки в Украине

Специалисты подсчитали, сколько бытовых отходов ежегодно попадает на свалки в Украине. Так, этот показатель составляет 94%.

В свою очередь только 5% отходов перерабатывается. Остается 1% сжигаемого.

Важно С мыслью об окружающей среде: почему и куда из ресторанов McDonald's исчезает пластик

Подробности

Эксперты отмечают, что локальные предприятия по переработке вторсырья (картона, бумаги, стекла, полимеров и пластика) в Украине загружены только на 70%. Более того, чтобы заполнить их хотя бы на две трети, представители бизнеса вынуждены покупать его за границей:

в 2020 году Украина импортировала макулатуры, полимеров и стеклобоя на 50, 12 и 1,5 миллиона долларов соответственно;

в 2021 году общая сумма импортированного вторсырья достигла 70 миллионов долларов.

По мнению экспертов, причиной простоя предприятий является низкое качество сортировки, в результате чего вторсырье становится непригодным к переработке. Кроме того, в Украине наблюдается крайне низкая стоимость захоронения отходов на полигонах – в среднем 205 гривен за тонну. Для сравнения, в Европе это стоит 200 евро (около 6000 гривен) за тонну.

Нынешняя ситуация в цифрах