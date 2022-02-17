Диетолог назвала лучший сок для замедления старения: простой рецепт

Сегодня все привыкли жить в бешеном ритме, поэтому иногда занятым людям не хватает времени на полноценный прием пищи. Однако есть простой и действенный выход из ситуации.

Диетолог Лора Бурак предлагает обратить внимание на натуральный сок. Этот напиток поможет быстро получить необходимые питательные вещества, минералы и антиоксиданты. Более того, он может помочь замедлить старение.

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Эффективный рецепт

Госпожа Бурак советует сосредоточиться на зелени и овощах, добавив немного "сладенького". Вот ингредиенты, которые она предлагает выбрать:

шпинат;

капуста кейл;

огурец;

яблоко;

груша.

"Эти ингредиенты обеспечат увлажнение, антиоксиданты и важные помощники по выработке коллагена, такие как витамины А и С. Они помогут сохранить ваши волосы, кожу и ногти здоровыми и крепкими с возрастом", – говорит Бурак.

Кроме того, капуста может улучшить здоровье сердца, а шпинат снизить кровяное давление.

Эксперт отмечает, что в основном следует отдавать предпочтение целым фруктам и овощам. Но если вы привыкли к напряженному графику, сок может стать отличным решением.