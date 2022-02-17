Дієтологиня Лора Бурак пропонує звернути увагу на натуральний сік. Цей напій допоможе вам швидко отримати необхідні поживні речовини, мінерали та антиоксиданти. Ба більше, він може допомогти уповільнити старіння.

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Ефективний рецепт

Пані Бурак радить зосередитися на зелені та овочах, додавши трішки "солоденького". Ось інгредієнти, які вона пропонує обрати:

шпинат;

капуста кейл;

огірок;

яблуко;

груша.

"Ці інгредієнти забезпечать зволоження, антиоксиданти та важливі помічники з вироблення колагену, такі як вітаміни А і С. Вони допоможуть зберегти ваше волосся, шкіру та нігті здоровими та міцними з віком", – каже Бурак.

Крім того, капуста може покращити здоров'я серця, а шпинат – знизити кров'яний тиск.

Експертка наголошує, що здебільшого варто надавати перевагу цілим фруктам та овочам. Та якщо ви звикли до напруженого графіка, сік може стати чудовим рішенням.