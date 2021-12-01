Это произошло в рамках акции "Создаем леса вместе". Ожидается, что через 5 лет в городе появится новый сосновый лес.

Интересно С мыслью об окружающей среде: почему и куда из ресторанов McDonald's исчезает пластик

Подробности

Экоинициативу внедряли лесоводы Обуховского лесхоза. Новые деревья высадили на участке вблизи жилого массива Каменский. Площадь территории составляет 2,4 гектара. Здесь будут расти сосны и акация белая. Специалисты объясняют, что учитывается и необходимость наличия противопожарного разрыва. Так что предусмотрено восемь рядов сосны и два ряда акации.

Лесоводы уверенно настроены улучшить экологическую ситуацию в области. Поэтому следующая высадка лесов на Днепропетровщине запланирована на весну 2022 года.

Справка: "Создаем леса вместе" – всеукраинская акция Гослесагентства. Главная цель – увеличение зеленых насаждений страны. Проект внедряется в рамках программы президента Украины "Зеленая страна", которая предусматривает высадку 1 миллиарда деревьев за три года.