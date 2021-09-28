Для спасения маленькой девочки с СМА из бюджета Львовщины выделят полмиллиона
Источник:Львовская ОГА
Полуторагодовалая Виктория Полюга болеет спинальной-мышечной атрофией, поэтому ей для лечения нужен самый дорогой в мире укол Zolgensma. Помочь в сборе средств девочке планируют из бюджета Львовской области.
Решение было принято во время заседания бюджетной комиссии областной государственной администрации. В дальнейшем его вынесут на голосование на заседание областного совета.
Стоит знать Семейная комната во Львове: маленькие пациенты выздоравливают и занимаются благотворительностью
Более о борьбе с болезнью Виктории
Укол Zolgensma не зря называют самым дорогим в мире. Его стоимость составляет 2,3 миллиона долларов или около 55 миллионов гривен.
В общем семья маленькой Виктории собрала на лечение уже более 23 миллиона гривен. Поэтому осталось еще около 32 миллионов гривен.
Львовская областная государственная администрация намерена выделить еще 480 тысяч гривен.К слову, в июле 2021 года году мы уже рассказывали о сборе средств для Виктории Полюги. За это время ее родные смогли собрать 14 миллионов гривен.
Вы также можете присоединиться к помощи маленькой девочке, перечислив деньги по реквизитам.