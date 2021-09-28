Для спасения маленькой девочки с СМА из бюджета Львовщины выделят полмиллиона

Полуторагодовалая Виктория Полюга болеет спинальной-мышечной атрофией, поэтому ей для лечения нужен самый дорогой в мире укол Zolgensma. Помочь в сборе средств девочке планируют из бюджета Львовской области.

Решение было принято во время заседания бюджетной комиссии областной государственной администрации. В дальнейшем его вынесут на голосование на заседание областного совета.

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Укол Zolgensma не зря называют самым дорогим в мире. Его стоимость составляет 2,3 миллиона долларов или около 55 миллионов гривен.

В общем семья маленькой Виктории собрала на лечение уже более 23 миллиона гривен. Поэтому осталось еще около 32 миллионов гривен.

Львовская областная государственная администрация намерена выделить еще 480 тысяч гривен.