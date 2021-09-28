Для порятунку маленької дівчинки з СМА з бюджету Львівщини виділять пів мільйона

Півторарічна Вікторія Полюга хворіє спинально-м'язовою атрофією, тож їй для лікування потрібен найдорожчий у світі укол Zolgensma. Допомогти в зборі коштів дівчинці планують з бюджету Львівської області.

Рішення було схвалене під час засідання бюджетної комісії обласної державної адміністрації. Надалі його винесуть на голосування на засідання обласної ради.

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Укол Zolgensma не дарма називають найдорожчим у світі. Його вартість становить 2,3 мільйона доларів або близько 55 мільйонів гривень.

Загалом сім'я маленької Вікторії зібрала на лікування вже понад 23 мільйони гривень. Тож залишилось ще близько 32 мільйонів гривень.

Львівська обласна державна адміністрація має намір виділити ще 480 тисяч гривень.