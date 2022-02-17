Доброта спасет мир: как внезапно совершить хороший поступок

Мы редко задумываемся о том, что маленькие поступки способны творить великие дела. Специально к Международному дню спонтанного проявления доброты рассказываем, как улучшить чью-то жизнь или будущее прямо сейчас.

Редакция 24 канала подготовила для вас несколько идей внезапной доброты. Эти поступки не требуют значительных усилий, но могут подарить радость и веру в людей.

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Творить добро – просто

Будьте благодарны

Говорить "спасибо" проще, чем кажется. К примеру, вы можете быть снисходительны к официанту или официантке заведения, если ваш заказ задержали. Помните, что чаще всего они никак не могут повлиять на процесс, а ругаются недовольные посетители именно на них. Просто подпишите открытку словами: "Спасибо за вашу работу!" и оставьте символические чаевые. Возможно, для кого это станет лучшим моментом за весь день!

Уступите паркоместо

Проблема с парковкой есть повсюду – как в маленьких городах, так и в мегаполисах. Нередко это становится причиной конфликтов и испорченного настроения. Сегодня не позвольте этому произойти – уступите паркоместо другому человеку. Ведь так приятно осознавать, что обычный поступок может упростить чью-то жизнь.

Отдайте ненужные вещи нуждающимся

Загляните в шкаф и внимательно проанализируйте свой гардероб. Нашли вещи, которые годами собирают пыль, но почти новые? Вы можете передать их соседям, которые оказались в затруднительном жизненном положении, или принести в специальные пункты.

Похвалите родителей за то, как хорошо воспитан их ребенок

Материнство и отцовство – довольно непростое дело. Сознательные родители стремятся сделать все возможное, чтобы воспитать ребенка порядочным человеком. Именно поэтому им очень важно и приятно будет услышать, что их усилия не напрасны.

Посетите детский дом

Дети, вынужденные расти без родителей, – одна из самых ужасных несправедливостей на планете. Их жизненный путь полон слез, трудностей и борьбы. Этим ребятишкам, которые каждый день ожидают заветной встречи, так не хватает любви. Вы можете приехать к ним с подарками и устроить настоящий праздник!

Сделайте благотворительное пожертвование

Сегодня существует множество инициатив, собирающих средства для нуждающихся. Вы можете внести вклад в спасение больного ребенка, поддержать людей преклонного возраста или сдать кровь. Человеческое неравнодушие может творить чудеса!

Возьмите кота или собаку из приюта

Если вы давно мечтаете о домашнем любимце, однако никак не решаетесь, сегодня – идеальное время. Отправляйтесь в приют, загляните в глаза и поймите, что вы нужны друг другу! Эти животные испытали слишком много страданий от человеческой жестокости.

Подарите книгу

Вы любите книги и собираете их на полке дома? Это отличный шанс подарить одно из любимых произведений случайному человеку! Пусть ваша книга вдохновляет других и напоминает о важности спонтанных проявлений доброты.

Устройте "День заботы о планете"

Существует множество способов заботы об окружающей среде. Конечно, это должно стать образом жизни, только тогда мы можем предотвратить экологическую катастрофу. Однако этот день – отличная возможность начать. Вы можете:

посадить дерево;

воспользоваться альтернативным транспортом;

начать сортировать мусор;

отказаться от мяса;

экономить энергию.

Отпустите старые обиды

Есть ли в вашей жизни человек, с которым вы долгое время не общаетесь, ведь ваши дороги разошлись из-за недоразумения? Сегодня пора это исправить! Неважно, кто прав, а кто – нет. Позвоните и предложите встретится. Не забывайте, что первый шаг делает тот, кто дорожит отношениями.