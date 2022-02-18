Должны ли работники благотворительных фондов получать зарплату: мнение

Благотворительность – это сфера экономики, которая превращает наши самые добрые чувства и желание помочь в реальность, в проекты, которые спасают тысячи людей. Впрочем, в Украине этот сектор до сих пор развивается медленно, и в этом есть свои причины.

Что нужно сделать, чтобы благотворительность в Украине развивалась быстрее, чтобы можно было реализовывать самые большие и смелые проекты – в своей колонке рассказала основательница и руководительница благотворительного фонда "Твоя Опора" Валерия Татарчук.

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Благотворительность – как сфера экономики

Глава благотворительного фонда отмечает, что ныне в Украине благотворительный сектор – единственный в экономике, чье название начинается с отрицания – НЕкоммерческий сектор.

Следовательно, к нему не применяются те же законы, подходы и принципы, которые применяются в бизнесе. Это и приводит к последствиям, которые непоправимо замедляют развитие благотворительности в Украине.

В то же время, за 30 лет независимости у все большего количества людей появляется желание работать в благотворительных организациях. Это значит, что благотворительность стала профессией.

Может ли наш сектор конкурировать на рынке труда с бизнесом? Может ли приглашать на свои руководящие должности в благотворительные фонды экспертов, получающих конкурентную заработную плату?

– спрашивает Валерия Татарчук.

Она отмечает, что многие считают нормой мнение, что люди, работающие в благотворительных фондах, не должны получать заработную плату. Впрочем, сама благотворительница уверена, что это невозможно.

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Регулярная благотворительность – это не волонтерство

Основательница "Твоей Опоры" рассказала о своей знакомой многим ситуации – поездке в такси с болтливым водителем. Зашла речь о благотворительности, и водитель был очень возмущен, узнав, что сотрудники фонда получают заработные платы. Он сказал, что они, мол, должны быть волонтерами.

Валерия Татарчук объясняет, что волонтерство – это время, свободное от работы и других дел, которое человек выделяет в помощь организациям или проектам. Обычно несколько часов в месяц. Но невозможно волонтерить по рабочему графику 5 дней в неделю.

Представьте себе: сегодня вы говорите жене, что оставляете работу и уходите "волонтерить" пять дней в неделю в благотворительный фонд. Как отреагирует ваша жена, когда придут коммунальные платежки, или придет время платить за аренду квартиры, или же рассчитываться за продукты в магазине или оплачивать поездку на море с детьми?

– спросила благотворительница водителя.

Она выразила уверенность, что жена просто предложит перечислить деньги благотворительному фонду и продолжать работать. После этого на лице водителя было заметно, как быстро меняется его мировоззрение.

Как это происходит в бизнесе

Коммерческий сектор может платить за услуги людям, которые повышают их продажи и строят их бизнес. Следовательно, потребитель, покупая товар или услугу компании, платит цену, в себестоимость которой уже включена оплата труда таких специалистов.

Проектируя эту модель на благотворительность, Татарчук отметила, что потребитель, то есть получатель помощи, например больной ребенок или бездомный человек – должен платить эту цену, в которую включена себестоимость.

Это необходимо, чтобы организация могла существовать и развиваться, оплачивая все расходы по созданию этого продукта – помощи нуждающимся. Впрочем, это невозможно.

Поэтому эту услугу должны оплачивать благотворительные взносы доноров. Ибо донор покупает услугу, удовлетворяющую его потребность помогать другим и улучшает мир, в котором он живет. А если донор – это бизнес, он еще и получает упоминание своего бренда как социально-ответственной компании,

– объясняет благотворительница.

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Почему благотворители должны получать зарплату

Теперь же, по ее словам, благотворительные организации в Украине вынуждены выживать. Фонды банально не могут пригласить на работу профи, масштабирующего их деятельность, способного увеличить сборы и найдет нужное решение проблемы. Ибо такие люди на рынке труда стоят дорого.

В среднем благотворительные организации вкладываются в 5% админзатрат, сюда входит все – от оплаты труда и налогов до оплаты транспортировки приобретенной помощи, телефонных звонков, аренды офиса и так далее.

Хотя даже по закону Украины эта цифра может достигать 20%. Но наши убеждения говорят о том, что чем меньше организация тратит на себя, тем лучше она работает.

Валерия Татарчук отмечает, что если бы бизнес тратил на организацию всех своих процессов только 20%, а зарабатывал 80%, то это, наверное, был бы самый успешный бизнес в мире.

А если благотворительная организация, работающая там, где откровенно недорабатывает государство, закрывает острейшие потребности общества и помогает тысячам людей, тратит на свое существование 20% от сборов, то общество приравнивает это чуть ли не к преступлению.

– заявляет глава благотворительного фонда.

Резюмируя, она выразила надежду, что мы когда-то осознанно придем к тому, что профессионалы в благотворительной сфере начнут получать достойную оплату своего труда и не будут вынуждены ежедневно идти на самопожертвование, потому что это очень плохо влияет на мотивацию.