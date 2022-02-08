Флешмоб проходит под лозунгом #СделатьБольше #Я_выбираю #Я_Донор. Врачи призывают украинцев не быть безразличными собственным примером.
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Шанс на спасение
В рамках акции медики подписывают добровольное прижизненное согласие на посмертное донорство. Их цель – осветить актуальность такой инициативы для общества в целом, ведь:
- помощь нуждающимся является неотделимым признаком сознательных граждан;
- множество украинцев нуждаются в пересадке органов, потому что это единственная возможность выжить.
Важную акцию уже поддержали медики из клинической больницы "Феофания", НДСЛ "Охматдет", медицинской сети "Добробут", а в скором времени присоединятся специалисты Национального института хирургии и трансплантологии им. А. А. Шалимова, Национального института сердечно-сосудистой хирургии им. М. М. Амосова, врачи Ассоциации детских больниц Украины и многих медицинских учреждений Украины.
В чем состоит сложность
Дело в том, что сейчас в Украине наблюдается достаточно низкое количество согласий на посмертное донорство при жизни. В большинстве случаев разрешение дают родственники умершего – только после установления диагноза смерти мозга. Прежде всего, это связано с недостаточной осведомленностью общества о трансплантации и донорстве. Кроме того, процедура оформления согласия достаточно сложна.
В настоящее время специалисты работают над обеспечением возможности подачи прижизненного согласия на пожертвование органов для трансплантации в случае смерти через портал Дия или через Единый портал административных услуг. Такой проект Минздрав намерен реализовать в партнерстве с Национальной службой здоровья Украины, Министерством цифровой трансформации и Украинским центром транспланткоординации.