На Донетчине появилась скамейка из переработанного пластика

В городе Соледар, что в Донецкой области, активисты установили экологическую скамейку. Она изготовлена из переработанного пластика.

Проект является результатом сотрудничества фонда "Изоляция", ОО "Radio Dja", творческой мастерской "Драгоценный пластик Украина" и общественности города. Скамейка изготовлена ​​из пластиковых крышек, которые собирали все желающие, в том числе – школьники.

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Скамейка из переработанного пластика / Фото руководитель компании "Драгоценный пластик Украина" Евгений Хлебников

Цель "Изоляции" заключалась в том, чтобы уверить людей: пластик – это не мусор. Следовательно, ему можно подарить вторую жизнь.

Хоть и не большими, но общими шагами, мы можем изменять среду и повышать уровень осознанности!

– говорится в сообщении.

"Экофрендли" лавку изготовили в Одессе. Для его изготовления понадобилось 40 килограммов пластика. Скамейка расположена на площадке перед офисом фонда. Это место станет пространством для катания на скейтах и ​​неформального общения. Кроме того, "Изоляция" установила бесплатную точку доступа к Wi-Fi.

Скамейка из переработанного пластика / Фото фейсбук "Изоляции"

Полный текст публикации "Изоляции":

Пластик можно использовать с пользой! Примером этого является кооперация фонда ИЗОЛЯЦИЯ и локального сообщества Соледара, в частности, школьников, которые собирали пластиковые крышечки для изготовления лавочки. Хоть и не большими, но общими шагами, мы можем изменять среду и повышать осознанность! Место установки лавочки было выбрано, отвечая на запрос молодежи, которая выбрала площадку перед офисом фонда ИЗОЛЯЦИЯ для неформального общения и катания на скейтах, фонд также установил бесплатную точку доступа к сети интернет. Спасибо за помощь в реализации проекта ОО "Radio Dja" и творческой мастерской Драгоценный пластик. Precious plastic Ukraine. Будем рады видеть вас на лавочке в Соледаре.