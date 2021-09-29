Проєкт є результатом співпраці фонду "Ізоляція", ГО "Radio Dja", творчої майстерні "Дорогоцінний пластик Україна" та громадськості міста. Лавка виготовлена з пластикових кришок, які збирали усі охочі, зокрема – школярі.

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Лавка з переробленого пластику / Фото керівник компанії "Дорогоцінний пластик Україна" Євген Хлебніков

Мета "Ізоляції" полягала у тому, щоб запевнити людей: пластик – це не сміття. Відтак йому можна подарувати друге життя.

Хоч і не великими, але спільними кроками, ми можемо змінювати середовище та підвищувати рівень усвідомленості!,

– йдеться у повідомленні.

"Екофрендлі" лавку виготовили в Одесі. Для її виготовлення знадобилося 40 кілограмів пластику. Лавка розташована на майданчику перед офісом фонду. Це місце стане простором для катання на скейтах та неформального спілкування. Крім того, "Ізоляція" встановила безкоштовну точку доступу до Wi-fi.



Лавка з переробленого пластику / Фото фейсбук "Ізоляції"

Повний текст публікації "Ізоляції":

Пластик можна використовувати з користю! Прикладом цього є кооперація фонду ІЗОЛЯЦІЯ та локальної спільноти Соледару, зокрема школярів, які збирали пластикові кришечки для виготовлення лавочки. Хоч і не великими, але спільними кроками, ми можемо змінювати середовище та підвищувати рівень усвідомленості!

Місце встановлення лавочки було обрано відповідаючи на запит молоді, яка обрала майданчик перед офісом фонду ІЗОЛЯЦІЯ для неформального спілкування та катання на скейтах, фонд також встановив безоплатну точку доступу до мережі інтернет. Дякуємо за допомогу в реалізації проєкту ГО "Radio Dja" та творчій майстерні Дорогоцінний пластик. Precious plastic Ukraine. Будемо раді бачити вас на лавочці в Соледарі.