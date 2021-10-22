Филлип Смит и Уоррен Маугер взялись за такой вызов, чтобы собрать 80 тысяч фунтов для благотворительной организации This is Epic. В пересчете это почти 3 миллиона гривен.

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Благотворительный челлендж

Чтобы преодолеть расстояние в 43 километров, паре британцев понадобилось 9 часов и 16 минут.

Все желающие могли принять участие в благотворительном челендже, помогая финансово. Для этого стоило заплатить от 100 фунтов стерлингов за билет в автомобиль на 1 милю – 1,6 километра.

Пара готовилась к этому вызову через регулярные занятия в тренажерном зале и перетаскивая катапульту, чтобы имитировать вес автомобиля.

Иногда кажется, что подъем плоский, когда ты на него смотришь, но это не так. Даже если наклон имеет всего 1 градус, вы буквально тянете машину в гору,

– рассказал Филлип Смит.

После соревнований он признался, что чувствует себя полностью разбитым, но "это был замечательный день".

Смит и Маугер тянут автомобиль: смотрите видео