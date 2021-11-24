Евросоюз может запретить импорт товаров, связанных с вырубкой лесов

Европейская комиссия в среду представила законопроект, обязывающий компании раскрывать данные об их цепочках поставки. Его цель – предотвратить импорт в ЕС товаров, связанных с вырубкой лесов.

Законопроект во время пресс-конференции представил вице-президент Европейской комиссии Франс Тиммерманс. Он отметил ответственность евросоюза за вопросы экологии.

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Инициатива Еврокомиссии

Чтобы добиться успеха в глобальной борьбе с кризисом биоразнообразия и климатическим кризисом, мы должны взять на себя ответственность действовать как дома, так и за рубежом. Наше регулирование отвечает на запрос граждан минимизировать европейский вклад в вырубку лесов,

– объяснил Франс Тиммерманс.

Законопроект предлагает установить порядок аудита операционной деятельности компании и ее продукции, а также внедрение системы бенчмаркинга для стран с высоким риском вырубки лесов.

В частности, нормы документа предполагается распространить на импортеров сои, говядины, пальмового масла, древесины, какао и кофе, а также некоторых производных продуктов, включая кожу, шоколад и мебель.

Новые правила потребуют от операторов, впервые размещающих соответствующую продукцию на рынке ЕС, раскрывать информацию о цепочках поставки, чтобы заверить регулятора, что их продукция не была произведена на землях, где происходили вырубки лесов.

"Причина, по которой мы можем с гордостью сказать, что он открывает новые горизонты, состоит в том, что он нацелен не только на незаконную вырубку лесов, но и на все вырубки, вызванные расширением сельскохозяйственных угодий", – подчеркнул еврокомиссар по окружающей среде Виргиниус Синкевичюс.

. В Еврокомиссии надеются, что закон будет принят до 2023 года. В то же время крупным компаниям будет предоставлен 12-месячный льготный период для адаптации, более мелким – 24-месячный льготный период.