Законопроєкт під час пресконференції представив віцепрезидент Європейської комісії Франс Тіммерманс. Він наголосив на відповідальності євроспілки за питання екології.

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Ініціатива Єврокомісії

Щоб досягти успіху в глобальній боротьбі з кризою біорізноманіття та кліматичною кризою, ми маємо взяти на себе відповідальність діяти і вдома, і за кордоном. Наше регулювання відповідає на запит громадян мінімізувати європейський внесок у вирубування лісів,

– пояснив Франс Тіммерманс.

Законопроєкт пропонує встановити порядок аудиту операційної діяльності компанії та її продукції, а також запровадження системи бенчмаркінгу для країн із високим ризиком вирубування лісів.

Зокрема, норми документа передбачається поширити на імпортерів сої, яловичини, пальмової олії, деревини, какао та кави, а також деяких похідних продуктів, включно зі шкірою, шоколадом та меблями.

Нові правила вимагатимуть від операторів, які вперше розміщують відповідну продукцію на ринку ЄС, розкривати інформацію про ланцюжки постачання, щоб запевнити регулятора, що їхня продукція не була вироблена на землях, де відбувалися вирубки лісів.

"Причина, через яку ми можемо з гордістю сказати, що він відкриває нові горизонти, полягає в тому, що він націлений не лише на незаконну вирубку лісів, а й на всі вирубки, спричинені розширенням сільськогосподарських угідь", – наголосив єврокомісар з питань довкілля Віргініус Сінкявічюс.

Важливо. У Єврокомісії сподіваються, що закон буде ухвалено до 2023 року. Водночас великим компаніям буде надано 12-місячний пільговий період для адаптації, дрібнішим – 24-місячний пільговий період.