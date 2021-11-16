Фермер из Луганщины самостоятельно производит биотопливо

Фермер из села Коломыйчиха в Сватовском районе Луганской области занялся изготовлением биотоплива. Мужчина производит брикеты из соломы для отопления домов и офисов.

Оборудование по реализации проекта предприниматель Иван Чунихин получил за грантом от Проекта USAID "Экономическая поддержка Восточной Украины".

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Изготовление биотоплива

Проект закупил пресс-подборщик соломы, брикетировочную машину и измельчитель соломы. Фермер взял на работу четырех человек, работающих на этом оборудовании.

Сырье для производства брикетов – солому – фермер имеет собственное, ведь выращивает подсолнечник, кукурузу и другие технические культуры. В этом году заготовил около 100 тонн соломы.



Переработка соломы / Фото USAID

По словам Ивана Чунихина, энергетическая ценность соломы высока: 1,5 тонны соломенных брикетов заменяют 1 тонну угля. При этом стоимость брикетов всего 3 тысяч гривен за тонну, а уголь значительно дороже – от 6 500 до 9 тысяч гривен.

Более того, такое использование соломы – альтернатива ее сжиганию. Ведь сжигание после сбора урожая вредит почве, уничтожая верхний плодородный слой, а также представляет угрозу возникновения пожаров. Кроме того, многие фермеры перепахивают остатки соломы, которая остается на полях.

В настоящее время фермер ведет переговоры об использовании брикетов для отопления сельского клуба, библиотеки, школы, детского сада Коломыйчицкого общества. Эти заведения имеют котлы, позволяющие отапливать помещение, как газом, так и альтернативными видами горючего.



Соломенные брикеты / Фото USAID