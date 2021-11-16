Обладнання для реалізації проєкту підприємець Іван Чуніхін отримав за грантом від Проєкту USAID "Економічна підтримка Східної України".

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Виготовлення біопалива

Проєкт закупив прес-підбирач соломи, брикетувальну машину та подрібнювач соломи. Фермер взяв на роботу чотирьох людей, які працюють на цьому обладнанні.

Сировину для виробництва брикетів – солому – фермер має власну, адже вирощує соняшник, кукурудзу та інші технічні культури. Цьогоріч заготував близько 100 тонн соломи.



Переробка соломи / Фото USAID

За словами Івана Чуніхіна, енергетична цінність соломи є високою: 1,5 тонни солом'яних брикетів замінюють 1 тонну вугілля. При цьому вартість брикетів всього 3 тисячі гривень за тонну, а вугілля значно дорожче – від 6 500 до 9 тисяч гривень.

Ба більше, таке використання соломи – альтернатива її палінню. Спалювання після збору врожаю шкодить ґрунту, знищуючи верхній родючий шар, а також є загрозою виникнення пожеж. Крім цього, багато фермерів переорюють залишки соломи, яка лишається на полях.

Наразі фермер веде перемовини про використання брикетів для опалення сільського клубу, бібліотеки, школи, дитячого садка Коломийчиської громади. Ці заклади мають котли, які дозволяють опалювати приміщення, як газом, так і альтернативними видами пального.



Брикети з соломи / Фото USAID