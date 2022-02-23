В Финляндии разработали экологический пенопласт: из чего он состоит

Компания Stora Enso, базирующаяся в Хельсинки (Финляндия), разработала "зеленую" альтернативу пенопласту. Материал создан из сертифицированной древесины.

Инновационная разработка может заменить применяемую в упаковке пластиковую пленку или пенополистирол. Компания стремится минимизировать использование пластика и находить новые возможности вторичной переработки.

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О материале

Специалисты представили два продукта на основе биоматериалов. Они получили название Fibrease и Papira. Первый – отличная замена пенополиуретана и пенополистирола. Материал на 98% производится из возобновляемых источников. Второй являет собой полностью биоразлагаемую пену – жесткую, но гибкую. Это обеспечивает надежную защиту от ударов и предлагает более экологичный вариант упаковки по сравнению с полиэтиленом, пенополистиролом и полиуретаном, ведь не содержит пластика.

Среди основных преимуществ разработок:

пригодны для защиты хрупких товаров и упаковки продуктов, чувствительных к температуре;

предлагают стойкую альтернативу вредным упаковкам;

пригодны для повторного использования.

Предприятие Stora Enso уже запустило коммерческую продажу Fibrease. Продукт производят на заводе Papira в Форсе, Швеция. В настоящее время компания производит экоупаковку для потребительских товаров.