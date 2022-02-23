Інноваційна розробка може замінити пластикову плівку або пінополістирол, що застосовується в упаковці. Компанія прагне мінімізувати використання пластику та шукати нові можливості вторинної переробки.

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Про матеріал

Фахівці представили два продукти на основі біоматеріалів. Вони отримали назву Fibrease та Papira. Перший – чудова заміна пінополіуретану та пінополістиролу. Матеріал на 98% виробляється з відновлюваних джерел. Другий являє собою повністю біорозкладну піну – жорстку, але гнучку. Це забезпечує надійний захист від ударів та пропонує більш екологічний варіант упаковки, у порівнянні з поліетиленом, пінополістиролом та поліуретаном, адже не містить пластику.

Серед основних переваг розробок:

придатні для захисту крихких товарів та упаковки продуктів, чутливих до температури;

пропонують стійку альтернативу шкідливим упаковкам;

придатні для повторного використання.

Підприємство Stora Enso вже запустило комерційний продаж Fibrease. Продукт виготовляють на заводі Papira у Форсі, Швеція. Наразі компанія виготовляє екоупакування для споживчих товарів.