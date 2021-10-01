Формула Стива Джобса: 3 правила продуктивных совещаний от легендарного предпринимателя

Современный менеджмент хронически страдает от слишком большого количества встреч и нехватки времени для выполнения работы. Основатель технологического гиганта Apple Стив Джобс освоил крайне важный навык – искоренять лишнее. Его решения призваны сделать совещания максимально эффективными.

Чрезмерная концентрация совещаний объясняется в частности тем, что лидеры хотят большего контроля или считают, что болтовня что-то проясняет и ускоряет рабочий процесс. Глава мегауспешной корпорации знал, как сделать рабочие встречи действительно продуктивными. Пришло время обратиться к его советам.

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Главное, что вы должны осознать, это насколько встреча вам действительно нужна. Если на каждый из этих трех вопросов вы получите отрицательный ответ – не назначайте совещание:

Нужна ли для этой встречи обратная связь от других или она носит исключительно информационный характер? Если мне нужна обратная связь, является ли собрание более эффективным способом получить его, чем сообщение или электронное письмо? Даст ли совещание что-нибудь, чего не будет в электронном письме или сообщении (например, оперативную обратную связь по проблемам, которые постоянно меняются)?

3 правила совещаний от Стива Джобса

1. Список приглашенных должен быть небольшим – от 3 до 5 человек

Стив Джобс был уверен, что чем больше людей на встрече, тем она менее продуктивна. Слишком много голосов превращается в море шума, и маловероятно, что вы чего-нибудь добьетесь. Однажды Джобс отклонил приглашение президента США Барака Обамы на техническую встречу, потому что список гостей был слишком длинным.

Кроме того, при составлении списка приглашенных точно знайте, какой будет роль каждого человека на собрании. Если они не могут или не хотят делать свой вклад – вычеркните их. Всем, кто приходит за базовой информацией, вы можете отправить стенограмму или видеозапись после встречи.

2. Повестка дня должна быть короткой – не более трех пунктов

Главная цель – сосредоточиться. Если на повестке дня более трех пунктов, вы можете заблудиться среди потока несвязанных тем и побочных разговоров. Будьте краткими, а также убедитесь, что все три пункта неразрывно связаны с основной целью встречи.

3. Продолжительность встречи не должна превышать 30 минут

Вам может показаться, что содержание определенной встречи требует большего временного промежутка, однако обычно – это бесполезно потраченное время. Наш мозг не в состоянии поддерживать содержательную аналитическую дискуссию очень долго. Так, 30 минут – это оптимальное время, за которое вы сможете распределить ключевую информацию по акцентным фрагментам (1 – 2 минуты). Поэтому возрастает вероятность того, что в конце концов вас поймут.