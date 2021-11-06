Во Франции стримеры собрали рекордную сумму на благотворительность

Французские стримеры объявили итоги ежегодного благотворительного проекта Z Event. Так, организаторам удалось собрать более 10 миллионов евро.

Результат 2021 года стал абсолютным мировым рекордом. Все средства традиционно направят на благотворительность.

Интересно С добром в сердце: как украинцы поддерживали благотворительную акцию "Ладошка счастья" от МакДональдз

О Z Event

Благотворительный проект основан в 2016 году во Франции. Организаторами являются стримеры Адриан Нугаре (Zerator) и Александр Дашар (Dachi). Марафон проводится на сайте потоковой речи Twitch. В рамках мероприятия участники создают разного рода контент: играют в компьютерные и настольные игры, общаются с аудиторией и поражают зрителей собственными шоу.

За годы своей деятельности проект оказал поддержку следующим организациям: Save the Children, "Французский Красный Крест", "Врачи без границ", Институт Пастера и т.д. В этом году средства будут переданы всемирной гуманитарной организации Action Against Hunger.