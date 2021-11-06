Результат 2021 року став абсолютним світовим рекордом. Усі кошти традиційно спрямують на благочинність.

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Про Z Event

Благодійний проєкт заснований 2016 року у Франції. Організаторами є стрімери Адріан Нугаре (Zerator) та Олександр Дашар (Dachі). Марафон проводиться на сайті потокового мовлення Twitch. У рамках заходу учасники створюють різного роду контент: грають у комп'ютерні та настільні ігри, спілкуються з аудиторією та вражають глядачів власними шоу.

За роки своєї діяльності проєкт надав підтримку таким організаціям: Save the Children, "Французький Червоний Хрест", "Лікарі без кордонів", Інститут Пастера тощо. Цього року кошти передадуть всесвітній гуманітарній організації Action Against Hunger.