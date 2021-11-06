В Глазго тысячи климатических активистов вышли на митинг: чего требуют

В центре Глазго (Шотландия), где сейчас проходит Климатическая конференция ООН, тысячи людей устроили марш протеста. Митингующие требуют мировых лидеров действовать более решительно с целью противодействия изменению климата.

Активисты начали шествие от городского парка Келвингроув и двигались к центральной площади города под названием Джордж-сквер. Их не остановили даже неприятные погодные условия – ветер и дождь.

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Протесты начались еще вчера. На центральные улицы Глазго вышли около 25 000 студентов. Сегодня же под лозунгом "климатической справедливости" выступает значительно более широкий круг людей. Среди участников – профсоюзы, активисты Black Lives Matter, защитники суверенитета коренных народов, селяне, иммигранты, феминистки, марксисты. По данным организаторов, количество активистов составляет около 100 тысяч.

Борьба за климатическую справедливость и борьба за социальную справедливость должны идти бок о бок,

– заявила в своем выступлении Роз Фойер, генеральный секретарь Конгресса шотландских профсоюзов.

COP26 Конференция ООН по изменению климата, которая традиционно проходит ежегодно. Саммит объединяет участников Рамочной конвенции ООН по изменению климата и стороне Парижского соглашения. В этом году в мероприятии приняли участие 25 тысяч делегатов из 200 стран и около 120 глав государств.

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