Активісти розпочали ходу від міського парку Келвінґроув та рухалися до центральної площі міста під назвою Джордж-сквер. Їх не зупинили навіть неприємні погодні умови – вітер та дощ.

Цікаво У Чернівцях пересадили ялинки за допомогою спеціальної техніки

Деталі

Протести розпочалися ще вчора. На центральні вулиці Глазго вийшло близько 25 000 студентів. Сьогодні ж під гаслом "кліматичної справедливості" виступає значно ширше коло людей. Серед учасників – профспілки, активісти Black Lives Matter, захисники суверенітету корінних народів, селяни, іммігранти, феміністки, марксисти. За даними організаторів, кількість активістів сягає близько 100 тисяч.

Боротьба за кліматичну справедливість і боротьба за соціальну справедливість повинні йти пліч-о-пліч,

– заявила у своєму виступі Роз Фойєр, генеральний секретар Конгресу шотландських профспілок.

COP26 Конференція ООН зі зміни клімату, яка традиційно відбувається щороку. Саміт об'єднує учасників Рамкової конвенції ООН зі зміни клімату та сторони Паризької угоди. Цьогріч у заході взяли участь 25 тисяч делегатів із 200 країн та близько 120 глав держав.

"