Глобальное потепление приведет к резкому сокращению ВВП трети государств, – исследование

Новые исследования показали, что мировая экономика может изрядно пострадать из-за глобального потепления. Так, ожидается, что из-за роста температур на Земле по меньшей мере 65 уязвимых стран испытывают огромное сокращение экономики.

По прогнозу, при прогревании на 2,9 градуса по Цельсию эти 65 стран потеряют не менее 64% ВВП к 2100 году. Еще до 2050 года они будут терять в среднем 20%.

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Неутешительные прогнозы

Резкое падение ВВП ожидает эти страны даже в том случае, если несколько сдержать потепление. Если ограничить рост до 1,5 градуса Цельсия, то к 2050 году они в среднем потеряют 13% и 33% – к 2100 году.

Доклад показывает, что более трети стран мира нуждаются в немедленной помощи для оказания экономикам устойчивости, которая позволит выдержать последствия глобального потепления – аномальную жару, засуху, наводнения и штормы.

Кто пострадает больше всего