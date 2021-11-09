За прогнозом, при прогріванні на 2,9 градуса за Цельсієм ці 65 країн втратять щонайменше 64% ВВП до 2100 року. Ще до 2050 року вони втрачатимуть у середньому 20%.

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Невтішні прогнози

Різке падіння ВВП очікує ці країни навіть у разі, якщо дещо стримати потепління. Якщо обмежити зростання до 1,5 градуса за Цельсієм, то до 2050 року вони в середньому втратять 13% і 33% – до 2100 року.

Доповідь засвідчує, що понад третина країн світу потребує негайної допомоги для надання економікам стійкості, яка дасть змогу витримати наслідки глобального потепління – аномальну спеку, посуху, повені та шторми.

Хто постраждає найбільше