Глобальный кризис: в Индонезии из собранного пластика построили музей – красноречивые фото

В Индонезии появился уникальный музей, созданный из пластика. Авторы инициативы – активисты, стремящиеся привлечь внимание мира к глобальному кризису.

Местные экологи убеждены: необходимо немедленно отказаться от использования одноразового пластика. Общеизвестно, что он не разлагается, накапливается в океане и представляет огромную угрозу для всей планеты.

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О проекте

Музей под открытым небом расположен в городе Гресик. Для реализации замысла понадобилось около 10 000 единиц отходов – соломинок для напитков, полиэтиленовых пакетов и пластиковых бутылок. Их собирали на побережьях и в загрязненных реках. Активисты работали над "зданием" на протяжении трех месяцев.

Одной из главных инсталляций музея является статуя "Дэви Шри" – богиня процветания. Юбка экспоната выполнена из одноразовых пакетиков.

Музей из пластика / Фото твиттер Doha Debates

На сегодня музей уже посетили около 500 человек. Гости охотно фотографируются и публикуют сообщения в социальных сетях. Некоторые из них ранее не осознавали, каких масштабов достигает проблема. Остается надеяться, что подобные проекты помогут изменить сознание общественности и спасти мир от экологической катастрофы, на грани которой мы стоим.

Музей из пластика в Индонезии: смотрите видео