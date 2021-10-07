Місцеві екологи переконані: необхідно негайно відмовитися від використання одноразового пластику. Загальновідомо, що він не розкладається, накопичується в океані й становить величезну загрозу для всієї планети.

Цікаво "Долоньці щастя" – 20 років: МакДональдз запустив ювілейну благодійну кампанію

Про проєкт

Музей просто неба розташований у місті Гресик. Для реалізації задуму знадобилося близько 10 000 одиниць відходів – соломинок для напоїв, поліетиленових пакетів та пластикових пляшок. Їх збирали на узбережжях та в забруднених річках. Активісти працювали над "будівлею" впродовж трьох місяців.

Однією з головних інсталяцій музею є статуя "Деві Шрі" – богиня процвітання. Спідниця експонату виконана з одноразових пакетиків.

Музей з пластику / Фото твіттер Doha Debates

Станом на сьогодні музей вже відвідало близько 500 людей. Гості охоче фотографуються й публікують дописи у соціальних мережах. Деякі з них раніше не усвідомлювали, яких масштабів сягає проблема. Залишається сподіватися, що подібні проєкти допоможуть змінити свідомість широкого загалу та врятувати світ від екологічної катастрофи, на межі якої ми стоїмо.

Музей з пластику в Індонезії: дивіться відео