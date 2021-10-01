Google назвал самые популярные среди украинцев природные парки и заповедники

Компания Google сформировала рейтинг 10 самых популярных среди украинцев природных парков и заповедников. Так, самым популярным стало затопленное село Бакота.

Рейтинг сделали на запрос Государственного агентства по развитию туризма. Его сформировали на основе запросов в поисковике Google.

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Самые популярные природные парки и заповедники:

Бакота (Хмельницкая область),

Аскания-Нова (Херсонская область),

Тустань (Львовская область),

озеро Синевир (Закарпатская область),

Голубые озера (Черниговская область),

Розовые озера, Лемуровское озеро (Херсонская область),

Кинбурнская коса (Николаевская область),

Джарылгач (Херсонская область),

Санжейка (Одесская область),

Шацкие озера (Волынская область).



Рейтинг самых популярных парков / Фото ГАРТ

Публикация ГАРТ:

Компания Google на запрос Государственного агентства развития туризма предоставила информацию о Топ-туристических объектов, мест и направлений в Украине по количеству поисковых запросов Google-Maps & Search за 9 месяцев 2021 года.

Первая пятерка запросов среди природных парков и заповедных зон: Бакота, Аскания-Нова, Тустань, Синевир, Голубые озера (Черниговщина).

Среди городских парков и развлекательных зон в поисковиках первенство в этом году получил аквапарк в Одессе, за ним следуют зоопарк в Киеве, аквапарк в Заливе, аквапарк в Бердянске и Центральный парк культуры и отдыха им. Максима Горького в Харькове (который в прошлом годы был на первом месте среди всех запросов). Замыкает пятерку лидеров на этот раз Ботанический сад в Киеве.

Собираясь на море и пляжи, отдыхающие чаще всего искали Железный порт, Кирилловку, Коблево, Черноморск и Лазурное.

Среди карпатских туристических объектов – Буковель, Драгобрат, Яремче и Солотвино.

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