Рейтинг зробили на запит Державного агентства з розвитку туризму. Його сформували на основі запитів у пошуковику Google.
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Найпопулярніші природні парки й заповідники:
- Бакота (Хмельницька область),
- Асканія-Нова (Херсонська область),
- Тустань (Львівська область),
- озеро Синевир (Закарпатська область),
- Блакитні озера (Чернігівська область),
- Рожеві озера, Лемурівське озеро (Херсонська область),
- Кінбурнська коса (Миколаївська область),
- Джарилгач (Херсонська область),
- Санжійка (Одеська область),
- Шацькі озера (Волинська область).
Рейтинг найпопулярніших природних парків / Фото ДАРТ
Публікація ДАРТ:
Компанія Google на запит Державного агентства розвитку туризму надала інформацію про Топ-туристичних об’єктів, місць та напрямків в Україні за кількістю пошукових запитів Google-Maps&Search за 9 місяців 2021 року.
Перша п’ятірка запитів серед природних парків та заповідних зон: Бакота, Асканія-Нова, Тустань, Синевир, Блакитні озера (Чернігівщина).
Серед міських парків та розважальних зон у пошуковиках першість цього року отримав аквапарк в Одесі, за ним ідуть зоопарк у Києві, аквапарк у Затоці, аквапарк у Бердянську та Центральний парк культури та відпочинку ім. Максима Горького у Харкові (який минулого роки був на першому місці серед усіх запитів). Замикає п’ятірку лідерів цього разу Ботанічний сад у Києві.
Збираючись на море та пляжі, відпочивальники найбільше шукали Залізний порт, Кирилівку, Коблево, Чорноморськ та Лазурне.
Серед карпатських туристичних об’єктів – Буковель, Драгобрат, Яремче та Солотвино.
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