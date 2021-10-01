Рейтинг зробили на запит Державного агентства з розвитку туризму. Його сформували на основі запитів у пошуковику Google.

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Найпопулярніші природні парки й заповідники:

Бакота (Хмельницька область),

(Хмельницька область), Асканія-Нова (Херсонська область),

(Херсонська область), Тустань (Львівська область),

(Львівська область), озеро Синевир (Закарпатська область),

(Закарпатська область), Блакитні озера (Чернігівська область),

(Чернігівська область), Рожеві озера , Лемурівське озеро (Херсонська область),

, (Херсонська область), Кінбурнська коса (Миколаївська область),

(Миколаївська область), Джарилгач (Херсонська область),

(Херсонська область), Санжійка (Одеська область),

(Одеська область), Шацькі озера (Волинська область).



Рейтинг найпопулярніших природних парків / Фото ДАРТ

Публікація ДАРТ:

Компанія Google на запит Державного агентства розвитку туризму надала інформацію про Топ-туристичних об’єктів, місць та напрямків в Україні за кількістю пошукових запитів Google-Maps&Search за 9 місяців 2021 року.

Перша п’ятірка запитів серед природних парків та заповідних зон: Бакота, Асканія-Нова, Тустань, Синевир, Блакитні озера (Чернігівщина).

Серед міських парків та розважальних зон у пошуковиках першість цього року отримав аквапарк в Одесі, за ним ідуть зоопарк у Києві, аквапарк у Затоці, аквапарк у Бердянську та Центральний парк культури та відпочинку ім. Максима Горького у Харкові (який минулого роки був на першому місці серед усіх запитів). Замикає п’ятірку лідерів цього разу Ботанічний сад у Києві.

Збираючись на море та пляжі, відпочивальники найбільше шукали Залізний порт, Кирилівку, Коблево, Чорноморськ та Лазурне.

Серед карпатських туристичних об’єктів – Буковель, Драгобрат, Яремче та Солотвино.

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