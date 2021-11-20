Известно, что длина хот-дога составляет 2 метра 16 сантиметров, а вес – 16 килограммов. Это абсолютный рекорд, который когда-либо фиксировали в Украине.

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Гигантский хот-дог / Фото "АТН"

Детали

Традиционно для приготовления культового блюда понадобились: сосиска, корейская морковь, соленые огурцы, маринованный лук, сыр, кетчуп и горчица. Блюдо нарезали и угостили гостей презентации.

Гостей угощали блюдом / Фото "АТН"

Рекорд был внесен в Национальный реестр рекордов Украины. Категория – "Кулинарное искусство". Отмечают, что харьковские мастера превзошли предварительное достижение, зафиксированное в Киеве. В сентябре 2021 года жители столицы приготовили хот-дог, длина которого достигла 1 метра 83 сантиметров.