Художница из Кропивницкого продает свои картины ради спасения больного отца
Источник:"Афиша24"
В Кропивницком художница Алена Филякова устраивает благотворительную распродажу всех своих картин. Вырученные средства девушка направит на лечение онкобольного отца.
У отца художницы рак слепой кишки 4 стадии с метастазами печени и легких. Срочный курс химиотерапии – вопрос жизни и смерти для мужчины. Стоимость лечения составляет около 150 000 гривен.
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Девушка окончила художественную школу, а ныне и сама учит деток рисованию. В настоящее время ее коллекция насчитывает более 20 картин. Позже Алена обещает обнародовать новые работы.
Работы художницы Алены Филяковой / Фото "Афиша24"
Как поддержать благотворительную распродажу
К сожалению, мы часто проходим мимо людей, которым очень нужна наша помощь. Даже самый маленький вклад может превратиться в большую помощь, если объединяется общественность. Каждый небезразличный может подарить шанс на жизнь:
- сделав благотворительный взнос – даже в размере 1 гривны;
- приобретя один из лотов, представленных по ссылке.
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