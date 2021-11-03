Художница из Кропивницкого продает свои картины ради спасения больного отца

В Кропивницком художница Алена Филякова устраивает благотворительную распродажу всех своих картин. Вырученные средства девушка направит на лечение онкобольного отца.

У отца художницы рак слепой кишки 4 стадии с метастазами печени и легких. Срочный курс химиотерапии – вопрос жизни и смерти для мужчины. Стоимость лечения составляет около 150 000 гривен.

Важно С добром в сердце: как украинцы поддерживали благотворительную акцию "Долонька счастья" от МакДональдс

Девушка окончила художественную школу, а ныне и сама учит деток рисованию. В настоящее время ее коллекция насчитывает более 20 картин. Позже Алена обещает обнародовать новые работы.

Работы художницы Алены Филяковой / Фото "Афиша24"

Как поддержать благотворительную распродажу

К сожалению, мы часто проходим мимо людей, которым очень нужна наша помощь. Даже самый маленький вклад может превратиться в большую помощь, если объединяется общественность. Каждый небезразличный может подарить шанс на жизнь:

сделав благотворительный взнос – даже в размере 1 гривны;

приобретя один из лотов, представленных по ссылке.

Реквизиты для перевода средств:4149629313581860 – "Приватбанк"5375414103237094 – monobank