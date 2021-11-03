Художниця з Кропивницького продає свої картини заради порятунку хворого батька

У Кропивницькому мисткиня Альона Філякова влаштовує благодійний розпродаж усіх своїх картин. Вторговані кошти дівчина спрямує на лікування онкохворого батька.

У батька художниці рак сліпої кишки 4 стадії з метастазами печінки та легень. Терміновий курс хімієтерапії – питання життя та смерті для чоловіка. Вартість лікування складає близько 150 000 гривень.

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Дівчина закінчила художню школу, а нині й сама навчає діток малювання. Наразі її колекція нараховує понад 20 картин. Згодом Альона обіцяє оприлюднити нові роботи.

Роботи художниці Альони Філякової / Фото "Афіша24"

Як підтримати благодійний розпродаж

На жаль, ми часто проходимо повз людей, яким вкрай потрібна наша допомога. Навіть найменший внесок може перетворитися у велику допомогу, якщо об'єднується спільнота. Кожен небайдужий може подарувати шанс на життя:

зробивши благодійний внесок – навіть у розмірі 1 гривні;

придбавши один з лотів, представлених за посиланням.

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