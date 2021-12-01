Идеальный зимой: вкусный чай из облепихи, апельсина и меда

1 декабря 2021 , 10:12
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Источник:

BBC

В первые прохладные дни зимы лучше всего поможет согреться вкусный и витаминный чай – с ломтиком апельсина, ароматом корицы и ягодами облепихи. Чай из облепихи очень просто и быстро можно приготовить дома.

Чай из облепихи полезен, ведь сохраняет большинство нутриентов свежих ягод. Это отличный источник витаминов, антиоксидантов, аминокислот, жирных кислот и минералов.

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Ингредиенты

  • Облепиха – 100 граммов,
  • Вода – 500 миллилитров,
  • Апельсин – 1 штука,
  • Мед – 1 чайная ложка,
  • Корица – 1 палочка или молотая на кончике ножа.


Облепиховый чай с апельсином / Фото Getty Images

Способ приготовления

  1. Если вы используете свежую облепиху, промойте ее и просушите. Если берете мороженую – предварительно дайте постоять 15 – 30 минут в тепле.
  2. Засыпать ягоды в заварник, разомнуть пестиком или макогоном. Если такой кухонной утвари у вас нет, используйте простую ложку или другие подручные средства.
  3. Из половины апельсина выжать сок, влить в заварник. По желанию сюда можно натереть на мелкой терке и цедру апельсина.
  4. Добавить палочку корицы или всыпать молотую корицу. Залить крутым кипятком, закрыть крышкой и оставить настояться 10 минут.
  5. Чай разлить в чашки, добавить ломтики апельсин и мед. Единственная оговорка – не переборщите с медом. Иначе получится облепиховый сироп.
Автор: Василь Денисюк