На первом этапе запуска новейший фарш будет доступен в ресторанах, а в ближайшие месяцы – в розничных магазинах. Разработчики убеждены, что растительная альтернатива свинине может превзойти традиционную как в контексте вкуса, так и пищевой ценности.

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Что известно

Ранее компания представила говяжий фарш и куриные наггетсы на растительной основе. Цель запуска очередного продукта – укрепить свои позиции в области выращивания растительного белка.

Свинина обычно не считается полезным для здоровья продуктом. Однако здесь вы получаете заменитель, который имеет такой же вкус, но имеет лучшие свойства для вас,

– отметил президент Impossible Foods Деннис Вудсайд.

Так, продукт в основном изготовлен из сои. Он содержит такое же количество белка, как и его традиционный мясной аналог. Преимущество состоит в том, что растительная свинина не имеет холестерина, а также – содержит на треть меньше насыщенных жиров и гораздо меньше калорий.

Интересно! По результатам слепого теста, 54% потребителей Гонконга заявили, что постный продукт из свинины им смаковал лучше.

Сколько будет стоить

Вудсайд отметил, что цены на продукт будут определять магазины и рестораны. Однако весомой разницы наблюдаться не должно.

Почему это важно

Мировые компании и потребители все чаще интересуются альтернативными белками, ведь животноводство негативно влияет на окружающую среду. Известно, что на отрасль приходится 14,5% мировых выбросов парниковых газов. По информации Impossible Foods, ее свинина: требует на 81 – 85% меньше воды, на 66 – 82% меньше земли и провоцирует на 73 – 77% меньше выбросов парниковых газов, чем при традиционном производстве свинины.