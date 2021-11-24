В Испании создали экопластик из кожуры помидоров

Испанские исследователи работают над новым биопластиком. Они решили взять за основу кожуру помидора.

Метод предложили ученые из Института субтропического и средиземноморского садоводства в Малаге. Новый материал смогут применять, например, в изготовлении безвредных лаков и упаковок для продуктов.

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Специалисты объясняют, что экоматериал изготавливается из кожуры, которая остается после промышленной переработки томатов. Она выступает биовозобновляемым источником ненасыщенных и полигидроксилированных жирных кислот для производства биопластика.

Какие перспективы

Эксперименты продемонстрировали, что материал является достаточно прочным. Более того, биопластик разлагается в море примерно за месяц. Для сравнения, пластмассы, полученные из нефти, разлагаются в окружающей среде примерно за 450 лет.

Однако для применения нового биопластика может потребоваться некоторое время. Основная сложность заключается в стоимости – он должен стать дешевым. Кроме того, для запуска производства нужно разработать специальное оборудование.