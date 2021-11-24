Метод запропонували вчені з Інституту субтропічного та середземноморського садівництва у Малазі. Новий матеріал зможуть застосовувати, до прикладу, у виготовленні нешкідливих лаків та пакувань для продуктів.

Цікаво Звідки в МакДональдз такий смачний кетчуп

Фахівці пояснюють, що екоматеріал виготовляється зі шкірки, яка залишається після промислової переробки плодів томатів. Вона виступає біовідновлюваним джерелом ненасичених та полігідроксильованих жирних кислот для виробництва біопластику.

Які перспективи

Експерименти продемонстрували, що матеріал є доволі міцним. Ба більше, біопластик розкладається у морі приблизно за місяць. Для порівняння, пластмаси, отримані з нафти, розкладаються у навколишньому середовищі приблизно за 450 років.

Однак для застосування нового біопластику може знадобитися деякий час. Основна складність полягає у вартості – він має стати дешевим. Крім того, для запуску виробництва необхідно розробити спеціальне обладнання.