Нынешняя засуха чрезвычайна из-за ее интенсивности, масштаба и продолжительности. Об этом рассказал климатолог Рикардо Дэус.
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"Выплыло" затопленное село
Из-за засухи в центральной части Португалии на поверхности появились руины села, которое почти 70 лет назад почти полностью ушло под воду для строительства водохранилища.
"Я еще никогда такого не видел", – сказал 76-летний Карлос Пердигао, глядя на разрушенные каменные дома Виллара, которые поглотила река Зезере, когда в 1954 году открыли дамбу.
В настоящее время Вилар стоит на берегу реки, окруженный потрескавшейся желтой землей, что является еще одним признаком засухи во время, как правило, дождливого зимнего сезона.
Руины села Вилар в Португалии / Фото AP News
Чрезвычайная засуха
Из 55 дамб в Португалии 24 в настоящее время содержат только половину своей водной емкости, а пять – и вовсе ниже 20%. Больше всего от засухи пострадала самая южная провинция Алгарве – одно из главных туристических направлений Европы.
В то же время, в Испании выпала лишь четверть осадков, обычно выпадающих в январе. Начавшаяся в конце 2021 года засуха разрушает урожаи, заставляя фермеров пытаться кормить скот и мешает производству гидроэлектроэнергии.
Последствия засухи на Пиренеях / Фото AP News