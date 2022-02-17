Испания и Португалия пострадали от зимней засухи

Пиренейский полуостров пострадал от излишней зимней засухи. На себе удар почувствовали и Португалия и Испания. Метеорологические службы обоих государств говорят, что это был самый сухой январь с 2000 года.

Нынешняя засуха чрезвычайна из-за ее интенсивности, масштаба и продолжительности. Об этом рассказал климатолог Рикардо Дэус.

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"Выплыло" затопленное село

Из-за засухи в центральной части Португалии на поверхности появились руины села, которое почти 70 лет назад почти полностью ушло под воду для строительства водохранилища.

"Я еще никогда такого не видел", – сказал 76-летний Карлос Пердигао, глядя на разрушенные каменные дома Виллара, которые поглотила река Зезере, когда в 1954 году открыли дамбу.

В настоящее время Вилар стоит на берегу реки, окруженный потрескавшейся желтой землей, что является еще одним признаком засухи во время, как правило, дождливого зимнего сезона.



Руины села Вилар в Португалии / Фото AP News

Чрезвычайная засуха

Из 55 дамб в Португалии 24 в настоящее время содержат только половину своей водной емкости, а пять – и вовсе ниже 20%. Больше всего от засухи пострадала самая южная провинция Алгарве – одно из главных туристических направлений Европы.

В то же время, в Испании выпала лишь четверть осадков, обычно выпадающих в январе. Начавшаяся в конце 2021 года засуха разрушает урожаи, заставляя фермеров пытаться кормить скот и мешает производству гидроэлектроэнергии.

Последствия засухи на Пиренеях / Фото AP News