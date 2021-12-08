Используют сами и продают за границу: как украинские компании перерабатывают пластик

Многие украинские компании перерабатывают пластик уже несколько лет. Они производят из него материалы для тканей, мешков и даже пластиковые панели для мебели и интерьера.

За последние 50 лет производство пластика выросло более чем в 22 раза. Многие украинские компании осознают опасность пластика для окружающей среды. Некоторые из них перерабатывают пластмассу более 10 лет.

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Пластиковые панели

Украинская компания The Good Plastic Company производит из переработанного пластика панели – материал для производства мебели и облицовки стен.

Вес одного квадратного метра панели – до 20 килограммов. К примеру, панели площадью 100 квадратных метров – это 2 тонны вторичного пластика.



Панели из переработанного пластика / Фото "Небоскреб"

По состоянию на сентябрь 2021 года компания уже утилизировала около 70 тонн пластиковых отходов. Фирма производит панели не только для украинских потребителей, но и продает их за рубежом. Их клиентами стали такие европейские компании, как Nike, Adidas, McDonald's, Ikea и другие.



Панели украинской компании используют известные бренды / Фото "Небоскреб"

Бандажная лента

Корпорация по производству напитков "Оболонь" перерабатывает пластик уже 19 лет. Компания перерабатывает около 2,5 миллионов ПЭТ-бутылок ежемесячно.

Сначала пластмассу переделывали на "флекс" (маленькие частицы), а затем владельцы приобрели немецкую технику и начали производить бандажную ленту. Ее используют как для собственных нужд компании, так и продаются на внутреннем рынке.



Пластик перерабатывают в бандажную ленту / Фото "Оболонь"

Материалы и ткани

Харьковская компания Greenstep принимает и закупает вторичное сырье из пластика и полимеров по всей Украине. Из переработанной пластмассы:

синтепон, шерстепон, синтепух, микропух, термовойлок;

полиэфирное волокно;

холлофайбер из первичного и вторичного сырья;

стеганная ткань – двусторонняя и односторонняя;

мешки с емкостью груза до 2 тонн;

вторичная пластиковая гранула в разных цветах.



Синтепон из переработанного пластика / Фото Greenstep